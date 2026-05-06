Gençler Türkiye'nin Geleceği

06.05.2026 15:26
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Güner, gençlerin milli teknoloji hamlesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, gençlere yönelik, "Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var. Milli teknoloji hamlesinin sizler önemli adım taşlarısınız. O yüzden gelecek sizlersiniz. Bilime, teknolojiye, yerli ve milli üretime katkı sağlayacak sizlersiniz." dedi.

Güner, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışında, temanın gençlere çok güçlü sorumluluk yüklediğini söyledi.

Gençlerin doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve gelecek tasarlayan nesiller olduğunu belirten Güner, gençlerin sadece teknoloji üretmediğini aynı zamanda dünyanın geleceğini de şekillendirdiğini dile getirdi.

Bu yılki etkinliğin 16 kategoride gerçekleştirildiğini vurgulayan Güner, şöyle konuştu:

"Başarının yolu sabır ve azimden geçer. Bu yarışmada kazanmak sadece dereceye girmek değil. Biz burada birlikte çalışmayı öğreniyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var. Milli teknoloji hamlesinin sizler önemli adım taşlarısınız. O yüzden gelecek sizlersiniz. Bilime, teknolojiye, yerli ve milli üretime katkı sağlayacak sizlersiniz. Teknolojiyi geliştirecek, savunma sanayisini ileriye taşıyacak, çevre sorunlarına çözüm üretecek ve daha nice katkılar sunacak yine sizler olacaksınız. TÜBİTAK olarak her zaman yanınızdayız. Unutmayın ki gelecek hazırlananların olacaktır. Sizler bugün burada bu geleceğe hazırlanan en güçlü adaylarsınız."

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ise Robot Yarışması'nın 2007'den bu yana "Başka nasıl olur?" sorusunun peşinden giden gençleri bir araya getirdiğini söyledi.

Burada sadece robotların değil fikir, dikkat ve emeğin yarıştığını belirten Kaygusuz, 81 ilden, 23 ülkeden, yaklaşık 18 bin yarışmacının başvuruda bulunduğunu, 5 bini aşkın robotun yer aldığı bu tablonun uzun soluklu bir emeğin, disiplinin ve birikimin yansıması olduğunu dile getirdi.

Gençlerin düşünen, sorgulayan, çözüm arayan bir kuşağın temsilcileri olarak bu programda yer aldığına işaret eden Kaygusuz, "Türkiye Yüzyılı, işini ciddiyetle yapan, emeğine sahip çıkan sizin gibi gençlerin omuzlarında yükselecek. Milli Teknoloji Hamlesi sizin azminiz ve kararlılığınızla gerçek karşılığını bulacaktır. Bugün ortaya koyduğunuz irade ise TEKNOFEST kuşağının yalnızca izleyen değil yön veren bir nesil olacağını açıkça göstermektedir." diye konuştu.

"Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' diye önemli bir mottomuz var"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de gençlerin aydınlık ve büyük Türkiye'nin geleceği olduğunu kaydetti.

Gençlerin yaptığı çalışmanın parlak bir fikri bünyesinde barındırdığını ifade eden Şahin, bu fikri dikkatlice tasarlamanın en az fikrin parlaklığı kadar önemli olduğunu, gençlerin onu da başardığını dile getirdi.

Verdikleri emek ve fikirlerden dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik eden Şahin, "Her biriniz bu önemli platformda var olarak zaten birer şampiyonsunuz. 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' diye önemli bir mottomuz var. COP31 adında dünyanın en büyük uluslararası etkinliği, BM İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi Antalya'da kasım ayında yapılacak. Burada Türkiye ev sahibi olarak 'Yeşil vatan ne demek, ortak geleceğimiz için neler yapıyoruz, biz Türkler bu cennet coğrafyayı siz gençlere ve yeni nesillere nasıl daha iyi bırakıyoruz?' bunu anlatmak için fırsat bulacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, yapay zeka ve robot teknolojilerinin dünyayı daha iyi geleceğe taşımak için çok büyük fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Güner, Kaygusuz ve Şahin, yarışmanın kura çekimini gerçekleştirdi.

Daha sonra protokol üyeleri katılımcılarla yarışmanın açılış kurdelesini keserek, projelerin yer aldığı stantları gezdi.

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışma, 8 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

