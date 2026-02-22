Gençler Yurt ve Eğitim Politikasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençler Yurt ve Eğitim Politikasını Protesto Etti

22.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HKP Gençliği, Kızılay'da eğitim ve barınma sorunlarına dikkat çekti, insanca yurt talep etti.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Gençliği, iktidarın eğitim politikalarını protesto etti. Basın açıklamasında, "Ne tarikat-cemaat yurdu ne de sefaletin hüküm sürdüğü sağlıksız yurtlar istiyoruz. Biz aydın gençlik olarak insanca yaşanacak yurtlar istiyoruz" denildi.

HKP Gençliği, Kızılay'da "Gençlik geçinemiyor, barınamıyor" başlıklı basın açıklaması yaptı. Üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sorunlarına dikkat çekilen açıklamada, iktidarın eğitim politikaları protesto edildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüzyılın felaketi AKP'giller iktidarının halkımıza karşı günahları saymakla bitmez. Ancak bunların en büyüklerinden biri, bizlerin, yani gençliğin umudu ve geleceği ile oynamasıdır. 25 yıllık AKP iktidarının bizi getirdiği son noktada ailelerimiz üniversite kazanmak için bir servet harcamak zorundadır. Bu yetmezmiş gibi gençlerimiz eğitimi sırasında barınma sorunları yaşamakta; derme çatma KYK yurtlarına razı gelmek ya da gençliğimizin beyinlerini yıkamayı, dolayısıyla düşünemez, sorgulayamaz bir kul kişilik haline getirmeyi amaç edinmiş orta çağcı, gerici tarikat ve cemaat yurtlarına mahküm olmak gibi bir ikileme sokulmaktadır. Ancak HKP Gençliği olarak şunları söylüyoruz: Ne tarikat-cemaat yurdu ne de sefaletin hüküm sürdüğü sağlıksız yurtlar istiyoruz. Biz aydın gençlik olarak insanca yaşanacak yurtlar istiyoruz."

"Emperyalizm ve onların işbirlikçileri kaybetmeye mahkümdur"

Gençler, "orta çağcı" eğitime karşı olduklarını vurgulayarak "ücretsiz, erişilebilir, bilimsel, demokratik ve laik" eğitim talebinde bulundu. Mevcut eğitim sisteminin "laiklik" ilkesinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, gençlerin yalnızca barınma değil, geçim sıkıntısıyla da mücadele ettiği vurgulandu ve şöyle denildi:

"Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında derslerini değil, bir sonraki gün karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. AKP iktidarının yarattığı işsizlik, pahalılık, zam ve zulüm cehenneminde gençlerimiz; ailesine daha fazla yük olmadan karnını doyurabilecek, eğitim masraflarını karşılayabilecek bir işte çalışmadan eğitimini devam ettirebilmesinin, okumasının imkansızlığının farkındadır. Aileler sefalet ücretlerine mahküm oldukları için evlatlarının eğitimine destek sağlayamamaktadır. Bu düzen para babalarının kar düzenidir, bu düzen ABD-AB emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerinin düzenidir. Emperyalizm ve onların işbirlikçileri kaybetmeye mahkümdur."

Kaynak: ANKA

Halkın Kurtuluş Partisi, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler Yurt ve Eğitim Politikasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:33:47. #7.11#
SON DAKİKA: Gençler Yurt ve Eğitim Politikasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.