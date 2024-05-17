Gençlerde Obezite ve Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Azalması

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(ANKARA) - TÜİK'in yaptığı araştırmada, gençlerde obezite oranının son yıllarda arttığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının azaldığı belirlendi.

TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik araştırmasına göre, 2023 verilerine göre Türkiye'nin 85 milyon 372 bin 377 nüfusunun 12 milyon 872 bin 39'unu kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor.

Bu yaş grubundaki boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı yüzde 4,6 iken bu oran 2022'de yüzde 5 oldu. Genç erkeklerde 2019'da bu oran yüzde 4,8 iken 2022'de yüzde 5,3'e, genç kadınlarda ise 2019'da yüzde 4,5 iken 2022 yılında yüzde 4,6'ya yükseldi.

Genç nüfusta 2019 yılında normal kilolu olanların oranı yüzde 64,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 65,6'ya çıktı. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 64,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 66'ya, genç kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 64,3 iken 2022 yılında 65,3'e yükseldi.

MEYVE TÜKETME SIKLIĞI AZALDI

Gençlerde 2019'da günde bir ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı yüzde 40,3 iken 2022'de yüzde 28,4'e düştü. Meyve tüketme sıklığı genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 37,9 iken 2022'de yüzde 27'ye, genç kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 42,7 iken 2022 yılında yüzde 29,9'a indi.

SALATA TÜKETİMİ DE DÜŞTÜ

Gençlerde günde bir ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı 2019'da yüzde 49,1 2022'de yüzde 35,1'e düştü. Salata tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 44,7 iken 2022 yılında yüzde 33,5'e, genç kadınlarda 2019'da yüzde 53,7 iken 2022 yılında yüzde 36,7'ye indi.

SAĞLIK DURUMUNDAN MEMNUNİYET

18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 69,2 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2022 yılında yüzde 84,8 iken 2023 yılında yüzde 86,8'e çıktı. Bu oran 2023'te genç erkeklerde %89,1, genç kadınlarda ise yüzde 84,4 oldu.

(SÜRECEK)