Gençlerden Orman Temizliği

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Şanlıurfa ve Gaziantep'te gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Şanlıurfa Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve gençler ormandaki atıkları topladı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, AA muhabirine, orman yangınlarına karşı ormandaki atıkların uzaklaştırılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bayıcı, vatandaşlardan ormanları temiz bırakması konusunda hassasiyet beklediklerini kaydetti.

Gaziantep

Gaziantep'te Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve gençler Erikçe Ormanı'nda bir araya geldi.

Personel ve gençler, atık temizledi, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, etkinlik kapsamında ormanların temiz tutulmasının doğa ve sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.