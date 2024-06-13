Gençlerin Osmanlıca öğrenmesi kültürel mirasa katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlerin Osmanlıca öğrenmesi kültürel mirasa katkı sağlıyor

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Genç Hayrat ve TÜGVA işbirliğinde düzenlenen Kültürel Mirasın İzinde Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde gençlere hitap ederek Osmanlıca öğrenmenin kültürel mirasa katkısını vurguladı. Yarışmada birinciliği Fatih İstanbul Erkek Lisesi'nden Muhammed Yusuf Ay kazandı.

13.06.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Kültürün temel aktarımı dille gerçekleşiyor. Gençlerimizin bu mirasa vakıf olabilmeleri için Osmanlıca öğrenmeleri son derece kıymetli." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Genç Hayrat ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul işbirliğinde düzenlenen Kültürel Mirasın İzinde Final Yarışması ve Ödül Töreni, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın final etabını izleyerek gençlere başarılar dileyen Mahir Ünal, kültürel mirasın önemini anlattı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Kültürün temel aktarımı dille gerçekleşiyor. Gençlerimizin bu mirasa vakıf olabilmeleri için Osmanlıca öğrenmeleri son derece kıymetli. Çocuklarımızın hem bugünkü alfabeyle hem de daha önceki Osmanlıca alfabeyle okuyup yazmaları, bizim büyük kültürel mirasımıza da hakim olmaları, onları okuyabilmeleri anlamına geliyor. Sadece Süleymaniye Kütüphanesi'nde 380 binin üzerinde yazma eser vardır ve bu eserler gençler tarafından okunmayı, anlaşılmayı bekliyor. Bu yönüyle ben Hayrat Vakfını, TÜGVA'yı tebrik ediyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı bu faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum."

Yarışmada birinciliği Fatih İstanbul Erkek Lisesinden Muhammed Yusuf Ay kazanırken, Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesinden Ahmet Faruk Ay ikinci, Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'nden Metehan Olkan üçüncü oldu.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ve Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca tarafından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışma

İstanbul'un 39 ilçesinden seçilen 39 Anadolu lisesi yarışmaya dahil oldu. Her okulda liseli gençlerden bir çalışma grubu kuruldu. 6 hafta Osmanlıca eğitimi verildi. Yarışmaya katılan yaklaşık 1000 genç çevrim içi sınava girdi. Bu sınavda dereceye giren ilk 10 öğrenci ise final etabında yarışmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Muhammed Yusuf, Mahir Ünal, İstanbul, AK Parti, Hayrat, Fatih, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerin Osmanlıca öğrenmesi kültürel mirasa katkı sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü “Psikolojim bozuldu“ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerin Osmanlıca öğrenmesi kültürel mirasa katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement