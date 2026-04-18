Gençlerin Ruh Sağlığı ve Yaşam Memnuniyeti Soruları - Son Dakika
Gençlerin Ruh Sağlığı ve Yaşam Memnuniyeti Soruları

18.04.2026 10:03
CHP'li Tanrıkulu, gençlerin ruh sağlığı ve yaşam memnuniyeti hakkında Bakan'a yazılı önerge verdi.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "Türkiye'de depresyon, anksiyete ve benzeri ruh sağlığı sorunları yaşayan gençlerin oranı nedir? Bu oran son yıllarda artış göstermiş midir? Gençler arasında artan intihar vakalarına ilişkin Bakanlığınızın elinde bulunan güncel veriler nelerdir? Türkiye'de mutluluğu artırmaya yönelik bütüncül bir 'Ulusal Yaşam Kalitesi Strateji Belgesi' hazırlanması planlanmakta mıdır" sorularını yöneltti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Tanrıkulu, hazırladığı önerge ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uluslararası yaşam memnuniyeti araştırmalarına göre; Finlandiya'da yaşam memnuniyeti puanı 7,7, ABD'de 6,8, Türkiye'de 5,3 ve listenin son sırasında yer alan Afganistan'da ise 1,4 olarak ölçülmüştür. Aynı araştırmada, özellikle gelişmiş ülkelerde dahi 25 yaş altı gençlerin son 10 yılda yaşam memnuniyetinde ciddi düşüşler yaşadığı; bu düşüşte sosyal medya kullanımı ve dijital tüketim alışkanlıklarının önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Finlandiya'nın uzun yıllardır listenin zirvesinde yer alması ise güçlü toplumsal güven, sosyal devlet uygulamaları ve dayanışma kültürü ile ilişkilendirilmektedir."

"Türkiye'de gençlerin günlük ortalama ekran süresi ne kadardır"

Tanrıkulu'nun Bakan Özdemir Göktaş'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Türkiye'de yaşam memnuniyeti puanının 5,3 seviyesinde kalmasının temel nedenleri nelerdir? Bakanlığınız bu konuda herhangi bir etki analizi yapmış mıdır? Türkiye'de 18-25 yaş arası gençlerin yaşam memnuniyeti düzeyine ilişkin son 10 yıla ait veriler nelerdir? Bu yaş grubunda gözlemlenen bir düşüş söz konusu mudur?"

Gençler arasında artan mutsuzluk, umutsuzluk ve gelecek kaygısına ilişkin Bakanlığınıza ulaşan başvuru, rapor veya saha çalışması sonuçları nelerdir? Sosyal medya kullanımının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yürütülen bilimsel bir araştırma veya veri analizi bulunmakta mıdır?

Türkiye'de gençlerin günlük ortalama ekran süresi ne kadardır? Bu sürenin ruh sağlığı ile ilişkisine dair resmi bir değerlendirme yapılmış mıdır? Aşırı dijital tüketim ve sosyal medya bağımlılığı ile mücadeleye yönelik yürütülen ulusal bir politika veya eylem planı var mıdır? Okullarda veya gençlik merkezlerinde dijital farkındalık, psikolojik dayanıklılık ve sağlıklı sosyal medya kullanımı konusunda yürütülen eğitim programları nelerdir?

Finlandiya örneğinde görülen toplumsal güven düzeyinin yüksekliği dikkate alındığında, Türkiye'de toplumsal güven seviyesinin artırılmasına yönelik hangi sosyal politikalar uygulanmaktadır?

Türkiye'de 'kaybolan bir eşyanın geri bulunacağına dair toplumsal güven' gibi göstergeler ölçülmekte midir? Ölçülüyorsa sonuçları nelerdir? Türkiye'de bireylerin devlete, yargıya ve kamu kurumlarına duyduğu güven oranı son 10 yılda nasıl değişmiştir?

Sosyal devlet uygulamalarının (sosyal yardımlar, eğitim, sağlık, barınma politikaları) yaşam memnuniyetine etkisi konusunda Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir? Genç işsizliği, eğitimde fırsat eşitsizliği ve barınma sorununun yaşam memnuniyeti üzerindeki etkileri analiz edilmiş midir?

Üniversite öğrencilerinin psikolojik destek hizmetlerine erişim oranı nedir? Bu hizmetler yeterli midir? Türkiye'de depresyon, anksiyete ve benzeri ruh sağlığı sorunları yaşayan gençlerin oranı nedir? Bu oran son yıllarda artış göstermiş midir? Gençler arasında artan intihar vakalarına ilişkin Bakanlığınızın elinde bulunan güncel veriler nelerdir?

Türkiye'de mutluluğu artırmaya yönelik bütüncül bir 'Ulusal Yaşam Kalitesi Strateji Belgesi' hazırlanması planlanmakta mıdır? Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan sosyal refah ve psikososyal destek politikalarının Türkiye'ye uyarlanmasına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Gençlerin sosyal hayata katılımını artırmak, yalnızlık duygusunu azaltmak ve toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla yürütülen projeler nelerdir?"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gençlerin Ruh Sağlığı ve Yaşam Memnuniyeti Soruları - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:13:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Gençlerin Ruh Sağlığı ve Yaşam Memnuniyeti Soruları - Son Dakika
