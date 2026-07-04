Gençlerin Uçak Fotoğrafçılığı Tutkusu - Son Dakika
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Gençlerin Uçak Fotoğrafçılığı Tutkusu

Gençlerin Uçak Fotoğrafçılığı Tutkusu
04.07.2026 11:35
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İzmir'de gençler, uçak fotoğrafları çekerek havacılık kariyerine adım atıyorlar.

İzmir'de uçakların en etkileyici fotoğrafını çekmek için buluşup gökyüzünü takibe alan gençler, havacılık tutkularını gelecekteki mesleklerine dönüştürmek istiyor.

İzmir'de yaşayan Doğuege Vural (18) ile arkadaşı Onat Eronat'ın (17) küçük yaşlarda başlayan uçak merakı zamanla havacılık ya da uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen "spotting"e dönüştü.

Uçakların en güzel anını fotoğraflamak için havalimanları çevresinde çalışma yapan ikili, spotting meraklılarını buluşturmak için 2024 yılında internet sitesi kurdu. Bu sayede 13 kişilik bir ekibe dönüşen "uçak gözcüleri", tutkuyla yaptıkları fotoğraf çekimleri için farklı şehirlere giderek havalimanları çevresinde uçakların iniş ve kalkışlarını fotoğraflıyor.

Genç fotoğrafçılar, radar uygulamalarından iniş ve kalkışlarını takip ettikleri uçakları fotoğraflamak için genellikle tepeleri tercih ediyor. Işık ve hava koşullarına göre konumlanan gençler, gözlerini yükseklere çevirip en etkileyici fotoğraf için çabalıyor.

"Gözü yüksekte" gençler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesapları ve havacılıkla ilgili sitelerde paylaşıyor.

Kariyerlerini de gökyüzünde çizmek isteyen gençler, havacılık alanında çalışma hayali kuruyor.

Özel alan istiyorlar

Uçak fotoğrafçısı Doğuege Vural, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır bu alanla ilgilendiğini, çektikleri karelerin havacılıkla ilgili sitelerde yayınlanmasının kendisini motive ettiğini söyledi.

Yetkililerden uçakları güzel bir şekilde gözlemleyebilecekleri, çekebilecekleri bir alan tahsis edilmesini isteyen Vural, İstanbul Havalimanı'nda "spotter alanı" olduğunu, benzerinin İzmir'de de yapılabileceğini ifade etti.

Birleşik Krallık'taki UWE Bristol Üniversitesinin (University of the West of England Bristol) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünden ön kabul aldığını anlatan Vural, şöyle konuştu:

"Bu hobi bir yandan da hayatımı yönlendirdi. Havacılığa olan bağlılığımı artırdı. Buraya (İzmir'deki havalimanı çevresi) haftada en az bir kere geliyoruz. Sürekli uçaklarla iç içeyiz. Üniversite planlamamı da bu şekilde yaptım. Arkadaşlarım da aynı şekilde havacılığın farklı alanlarında çalışmayı düşünüyor. Bu iş bizim için hem bir tutku hem de bir kariyer planlaması."

"Sabır ve emek gerektiriyor"

Uçak fotoğrafçısı lise son sınıf öğrencisi Onat Eronat ise 13 farklı ülkenin havalimanında bulunduğunu ve uçakları gözlemleyip çekimler yaptığını kaydetti.

Sabır ve emek gerektiren bir iş yaptıklarını belirten Eronat, "Yeri geliyor saatlerce bekliyoruz. Bizim için oldukça zor oluyor fakat o kareyi yakaladığımız andaki sevincimiz çok başka oluyor." ifadelerini kullandı.

Eronat, yurt dışında bu alanla ilgili imkanların daha fazla olduğunu dile getirerek, "Bu konuda teraslar yapılmış. İnsanlar aileleriyle geliyor. Burada çekim yapıp vakit geçiriyor." şeklinde konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Deniz Zeytinoğlu da jandarma helikopterini Türk bayrağıyla çektiği fotoğrafını, Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaştığına dikkati çekerek, "Benim için gurur verici bir şey oldu." dedi.

Liseden bu yıl mezun olan Kayra Erdoğan ise pilotaj alanında eğitim almak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Havacılık, Grup Genç, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerin Uçak Fotoğrafçılığı Tutkusu - Son Dakika

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