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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu, akademisyenler, gazeteciler ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 300 öğrenci katıldı.

Programda "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Hikayesi: Bu Adada Ne Oldu?", "Yeni Nesil, Yeni Anayasa: Sivil Anayasa Sürecinde Gençlik Katılımı", "Türkiye'de Darbeler ve Anayasalar Tarihi" ve "Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" konulu oturumlar düzenlendi.

Oturumların ardından gençlik çalıştayı gerçekleştirildi. Program, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ile Adnan Menderes Müzesi'ne yapılan ziyaretin ardından son buldu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programa ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin 64. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gençlerle sivil anayasa buluşmasında bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 gencimiz hem adayı ziyaret etti hem de panellere katıldı. Çalıştayla birlikte gençlerimizin sivil anayasaya ilişkin görüşlerini, katkılarını ve önerilerini bir araya getireceğiz. Bu program neticesinde bir rapor hazırlanacak. Bu raporun Cumhurbaşkanımız'a ve TBMM Başkanımız'a sunulmasını planladık." ifadelerini kullandı.