19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek

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19 Mayıs Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Üniversitesi öğrencileri arasında Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Eroğlu, turnuvanın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-25 Mayıs tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet'in ve geleceklerinin teminatı gençlerin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumda bütünleşmelerinin amaçlandığını belirten Eroğlu, "Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Samsun Üniversitemize de teşekkür ediyorum, bu etkinlikte bizlere destek oldukları için." ifadesini kullandı.