19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek

19 Mayıs Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Üniversitesi öğrencileri arasında Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek. Turnuva, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Etkinlik, gençlerin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumda bütünleşmelerini amaçlamaktadır. Samsun Üniversitesi de etkinlikte destek vermektedir.

17.05.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Üniversitesi öğrencileri arasında Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Eroğlu, turnuvanın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-25 Mayıs tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet'in ve geleceklerinin teminatı gençlerin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumda bütünleşmelerinin amaçlandığını belirten Eroğlu, "Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Samsun Üniversitemize de teşekkür ediyorum, bu etkinlikte bizlere destek oldukları için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Voleybol, 19 Mayıs, Gençlik, Samsun, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:23:58. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement