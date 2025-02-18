Gençlik Politika Belgesi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik Politika Belgesi Toplantısı

Bakan Bak, gençlerin görüşleriyle Türkiye Yüzyılı'na yön vermek istediklerini açıkladı.

18.02.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin enerjisi ve heyecanına, onların görüşleri ve katılımlarıyla yön vermek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı, gençlikle ilgili konularda çalışan uzmanlar, çeşitli gençlik gruplarının temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini; 11 ana başlık (afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirilmesi, gençlik sağlığı ve spor, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık, uluslararası gençlik çalışmaları) hakkında fikir alışverişinde bulunma amacıyla bir araya getirdi.

Toplantıya katılan Bakan Bak, yaptığı açılış konuşmasında " Türkiye Yüzyılı'nda gençler çok önemli bizim için. Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin ve sporun yüzyılı olarak görüyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımızla beraber gençlik ve spor politika belgemizi yenilemek için çalışmalara başladık. Temmuz 2024'ten itibaren çeşitli çalışmalar adım adım yapıldı. Sonra vizyon çalıştayları yapıldı. Gençlerimizin enerjisine, heyecanına, onların görüşleri ve katılımlarıyla yön vermek istiyoruz. Bu toplantıda paydaşlarımızla da bunları görüşmek istedik." dedi.

Belgede yer alan 11 politika alanının önemini örneklerle anlatan Bak, "Fikirlerini anlatan, paylaşan, bu coğrafyayı güçlü kılmamızı sağlayan, manevi değerlerine sahip çıkan, ülkesinin değerlerini özümsemiş, vatanını seven, vatanının büyüyüp gelişmesinden gurur duyan gençler istiyoruz. Gençlerimizin içindeki gönüllülük ve sevgi ateşinin, bu ülke için yanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin STK'lar içinde yer almaları gerekiyor"

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) görev almalarının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin öz güveni yakalaması için sosyal yapılar içinde, sivil toplum kuruluşları içinde yer almaları gerekiyor. Bunun için Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nı (ÜNİDES) başlattık. Projenin son döneminde 701 üniversite kulübümüze destek verdik. Projelerini yapsınlar, projeleriyle topluma dokunsunlar, bu ülkenin sorunlarıyla ilgili alanlarda çalışsınlar diye. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimize çok önem veriyor. Ben de kendisinin yanında, o vizyonla yetişmiş bir gencim."

Gençlik politikaları sürecine ilişkin sunum gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ise "Ülkemizde Gençlik Politika Belgesi adıyla 2013 yılında yayınlanan bir belgemiz var. 2025 yılı itibarıyla münferit olarak gençlik alanında Ulusal Gençlik Politikası Belgesi üzerinde çalışıyoruz. Özellikle katılımcı ve araştırmaya dayalı bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Gençleri ilgilendiren alanları bir şekilde kapsamak ve bu konular bağlamında tüm kamu kurumlarının stratejilerini şekillendirecek, buraya ışık tutacak bir strateji ortaya koymak temel gayemiz." diye konuştu.

Gençleri temsilen kürsüye çıkan ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu Elif Topuz da kendileriyle ilgili politikaların belirlenmesinde sürece dahil edilmelerinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Osman Aşkın Bak, Sivil Toplum, Politika, Gençlik, Eğitim, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Politika Belgesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik Politika Belgesi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.