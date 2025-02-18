Gençlik Politika Belgesi Toplantısı

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin enerjisi ve heyecanına, onların görüşleri ve katılımlarıyla yön vermek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı, gençlikle ilgili konularda çalışan uzmanlar, çeşitli gençlik gruplarının temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini; 11 ana başlık (afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirilmesi, gençlik sağlığı ve spor, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık, uluslararası gençlik çalışmaları) hakkında fikir alışverişinde bulunma amacıyla bir araya getirdi.

Toplantıya katılan Bakan Bak, yaptığı açılış konuşmasında " Türkiye Yüzyılı'nda gençler çok önemli bizim için. Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin ve sporun yüzyılı olarak görüyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımızla beraber gençlik ve spor politika belgemizi yenilemek için çalışmalara başladık. Temmuz 2024'ten itibaren çeşitli çalışmalar adım adım yapıldı. Sonra vizyon çalıştayları yapıldı. Gençlerimizin enerjisine, heyecanına, onların görüşleri ve katılımlarıyla yön vermek istiyoruz. Bu toplantıda paydaşlarımızla da bunları görüşmek istedik." dedi.

Belgede yer alan 11 politika alanının önemini örneklerle anlatan Bak, "Fikirlerini anlatan, paylaşan, bu coğrafyayı güçlü kılmamızı sağlayan, manevi değerlerine sahip çıkan, ülkesinin değerlerini özümsemiş, vatanını seven, vatanının büyüyüp gelişmesinden gurur duyan gençler istiyoruz. Gençlerimizin içindeki gönüllülük ve sevgi ateşinin, bu ülke için yanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin STK'lar içinde yer almaları gerekiyor"

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) görev almalarının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin öz güveni yakalaması için sosyal yapılar içinde, sivil toplum kuruluşları içinde yer almaları gerekiyor. Bunun için Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nı (ÜNİDES) başlattık. Projenin son döneminde 701 üniversite kulübümüze destek verdik. Projelerini yapsınlar, projeleriyle topluma dokunsunlar, bu ülkenin sorunlarıyla ilgili alanlarda çalışsınlar diye. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimize çok önem veriyor. Ben de kendisinin yanında, o vizyonla yetişmiş bir gencim."

Gençlik politikaları sürecine ilişkin sunum gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ise "Ülkemizde Gençlik Politika Belgesi adıyla 2013 yılında yayınlanan bir belgemiz var. 2025 yılı itibarıyla münferit olarak gençlik alanında Ulusal Gençlik Politikası Belgesi üzerinde çalışıyoruz. Özellikle katılımcı ve araştırmaya dayalı bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Gençleri ilgilendiren alanları bir şekilde kapsamak ve bu konular bağlamında tüm kamu kurumlarının stratejilerini şekillendirecek, buraya ışık tutacak bir strateji ortaya koymak temel gayemiz." diye konuştu.

Gençleri temsilen kürsüye çıkan ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu Elif Topuz da kendileriyle ilgili politikaların belirlenmesinde sürece dahil edilmelerinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.