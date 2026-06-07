Gençlik ve Havacılık Festivali İzmir'de

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali", ikinci gününde sürüyor.

Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki festivalde, havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopterler ve insansız hava araçları vatandaşlara tanıtılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Komutanlığın standını ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Kadıoğlu, gazetecilere festivalde, Türk Hava Kurumunun da yanlarında olduğunu, paramotor ve gösteri uçuşları yapıldığını söyledi.

Çocukların da uçurulduğunu aktaran Kadıoğlu, "Balon uçuşlarımız var. Türk Hava Kuvvetlerinin bütün envanterindeki uçaklarla pist içinde geçiş yapıyoruz. Havada envanter geçişi yapıyoruz. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarımız ile gösteriler yapıyoruz. Envanterimize girmekte olan yeni HÜRKUŞ uçağımızla ve yaklaşık bir yıl sonra girmesini beklediğimiz HÜRJET uçağımızla gösteri uçuşları yapmak suretiyle, halkımızla bir araya geliyoruz." dedi.

"Dün yaklaşık 60 bin kişi geldi"

Kadıoğlu, özellikle çocukları çok sevdiklerini, festivalde onlara hitap eden simülatör uçuşları yaptırdıklarını ifade etti.

Festivale ilginin yoğun olduğunu dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza ve saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli ve yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz. Ülkemizi korumak için bizlerle birlikte bütünleşeceklerini ümit ediyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Dün yaklaşık 60 bin kişi geldi. Bugün belki biraz daha fazlası gelir. Pazar günü daha fazla insanımız boşa çıkıyor. Cumartesi günü yaptığımız faaliyetleri basın yoluyla halkımıza ulaştırma zenginliğine kavuşulduğu için daha fazla farkındalık oluşacağı, buraya akın teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz."

"Çok mutluyum"

Kadıoğlu'nun şapka hediye ettiği 11 yaşındaki Hasnun Pusalar da uçakları çok sevdiğini, kendisine heyecan verdiğini söyledi.

Festival alanını gezdiğini anlatan Pusalar, "Çok güzeldi, mutlu oldum. Türk Hava Kuvvetlerimizle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum." dedi.

İrem Çakmak (17) ise okul gezisiyle festivale geldiğini, alanı gezerken çok heyecanlandığını anlattı.

SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Festival kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca personel kurtarma tatbikatı icra edildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, festival kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Festival kapsamında savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar öğrencilere ve ailelerine tanıtıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı standını ziyaret eden gençlere askeri personel tarafından Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna katılım koşulları hakkında bilgi verildi.

Festivalde, simülatör uçuş deneyimleri, mini konserler ve çeşitli etkinlikler de yer alıyor.

Gün boyu sürecek festivalde yerli ve milli HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRJET jet eğitim uçağı ve Türk Yıldızları akrobasi timi de gösteri yapacak.