Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ağrı\'da düzenlenen çalıştayda konuştu Açıklaması

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yurtlarımızda 1 milyona yaklaşan kapasitemizle bütün kızlarımız ve erkeklerimizi misafir ediyoruz. Yine aynı şekilde 10 binin üzerinde tesislerle son 20 yılda bu anlamda sessiz bir devrim yapıldı." dedi.

Eminoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ağrı'da Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Koç ile görüştü.

Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili Koç'tan bilgi alan Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katıldı.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, DENEYAP teknoloji atölyelerinde robotik kodlama, endüstriyel tasarım gibi milli teknoloji hamlesine hizmet eden çalışmaların yapıldığını söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 522 gençlik merkezi olduğunu belirten Eminoğlu, şöyle konuştu:

"50 farklı noktadaki kamp alanlarıyla gençlere kamp yapma imkanı sağlıyoruz. Yurtlarımızda 1 milyona yaklaşan kapasitemizle bütün kızlarımız ve erkeklerimizi misafir ediyoruz. Yine aynı şekilde 10 binin üzerinde tesislerle son 20 yılda bu anlamda sessiz bir devrim yapıldı. Birçok ilimizde olimpik havuzlardan, yarı olimpik havuzlara ve sporcu eğitim merkezlerine kadar sporla alakalı devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de gençlerin sahip oldukları enerji, yenilikçi düşünce yapıları ve sorumluluk anlayışlarıyla toplumların gelişiminde başrol oynadığını vurguladı.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve öğrenciler katıldı.