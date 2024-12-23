Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ağrı'da düzenlenen çalıştayda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ağrı'da düzenlenen çalıştayda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ağrı\'da düzenlenen çalıştayda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yurtlarımızda 1 milyona yaklaşan kapasitemizle bütün kızlarımız ve erkeklerimizi misafir ediyoruz.

23.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yurtlarımızda 1 milyona yaklaşan kapasitemizle bütün kızlarımız ve erkeklerimizi misafir ediyoruz. Yine aynı şekilde 10 binin üzerinde tesislerle son 20 yılda bu anlamda sessiz bir devrim yapıldı." dedi.

Eminoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ağrı'da Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Koç ile görüştü.

Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili Koç'tan bilgi alan Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katıldı.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, DENEYAP teknoloji atölyelerinde robotik kodlama, endüstriyel tasarım gibi milli teknoloji hamlesine hizmet eden çalışmaların yapıldığını söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 522 gençlik merkezi olduğunu belirten Eminoğlu, şöyle konuştu:

"50 farklı noktadaki kamp alanlarıyla gençlere kamp yapma imkanı sağlıyoruz. Yurtlarımızda 1 milyona yaklaşan kapasitemizle bütün kızlarımız ve erkeklerimizi misafir ediyoruz. Yine aynı şekilde 10 binin üzerinde tesislerle son 20 yılda bu anlamda sessiz bir devrim yapıldı. Birçok ilimizde olimpik havuzlardan, yarı olimpik havuzlara ve sporcu eğitim merkezlerine kadar sporla alakalı devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de gençlerin sahip oldukları enerji, yenilikçi düşünce yapıları ve sorumluluk anlayışlarıyla toplumların gelişiminde başrol oynadığını vurguladı.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Enes Eminoğlu, Teknoloji, Politika, Misafir, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ağrı'da düzenlenen çalıştayda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Ağrı'da düzenlenen çalıştayda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.