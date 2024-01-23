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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle söyleşide buluştu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle söyleşide buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da bir dizi program kapsamında gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu, ziyaret ettiği kurumlarda gençlerle sohbet ederek projelerini anlattı ve gençlere destek olacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar\'da gençlerle söyleşide buluştu
23.01.2024 - 12:43,
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

Eminoğlu, bir dizi program kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Genç Ofis, Karahisar Gençlik Merkezi ve Afyonkarahisar Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretlerde istek ve talepler hakkında bilgi alan Eminoğlu, gençlik merkezlerindeki gençlerle sohbet etti ve projeleri anlattı.

Eminoğlu, Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen "Gençlerle Söyleşi" programına katıldı, gençlere hedeflerine ulaşmaları için destek olacaklarını belirterek hayatlarında başarılar diledi.

Program, soru cevap kısmıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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