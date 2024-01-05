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Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün'e All-Star maçı için destek istedi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün'e All-Star maçı için destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi. Alperen Şengün, taraftar oylamasında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 7. sırada yer aldı. Oylama, maça başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün\'e All-Star maçı için destek istedi
05.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 16:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All- Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi.

Bakan Bak, 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Şimdi destek zamanı! Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy, 3 sayı çizgisi gerisinden 'buzzer beater' etkisinde. All-Star yükleniyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada taraftar oylamasında bugün açıklanan ilk sonuçlara göre Alperen Şengün, All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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