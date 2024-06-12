Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Beko'yu Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play- off final serisi dördüncü maçında rakibi Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Anadolu Efes'i de performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."