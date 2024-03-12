Gençlik ve Spor Bakanı, milli boksör Kaan Aykutsun'u tebrik etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın milli birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir bağımsızlık manifestosu olduğunu belirtti. Güler, ayrıca İstiklal Marşı'nın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak görevlerinden biri olduğunu vurguladı.