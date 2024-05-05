Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor\'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti. Bakan Bak, Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan finalde rakibi Armada Praxis Yalıkavak'ı mağlup eden Konyaaltı Belediyespor'un başarısını kutladı ve turnuvaya katılan tüm takımlara ve sporculara teşekkür etti.

05.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Armada Praxis Yalıkavak'ı mağlup ederek kupaya uzanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 4'lü finalde mücadele eden tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, heyecan dolu turnuvadan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası, Konyaaltı, Gençlik, Türkiye, Sigorta, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:55 Canlı Anlatım Kritik maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Kritik maçta goller yağmur gibi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 20:55:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement