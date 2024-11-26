Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Gençlere Çağrı

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye Yüzyılı'ndaki en büyük gücümüz gençliğimiz. Gençlerin gücü bizim için çok önemli." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın konuk olduğu "Gençler Bakanlığında" programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Bak, sporla ilgili sivil toplum kuruluşlarında önemli tecrübeler edindiğini belirterek, gençlerden toplumsal faaliyetlerde yer almalarını istedi.

Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Bak, gençleri merkezlerdeki kültürel ve teknolojik faaliyetlere katılmaya davet etti.

Ülkede gençlikle ilgili fırsatların bulunduğunu söyleyen Bak, "Kariyer planlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığımızın bünyesindeki insan kaynakları ofisinin ciddi projeleri var. Bütün bakanlıklarımızla ortak projelerimiz var. Bunları anlatmamız önemli. Bugün 419 gencimiz bizimle beraber. Yeni dostluklar oluşturuyorsunuz. Bürokratlarımızla fikir alışverişinde bulunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gönüllülük faaliyetlerinin önemini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, salondaki gençlere şöyle seslendi:

"Gençlerin toplumdaki vicdanı, gönüllük işlerini özümsemesi gerekiyor. Desteğe, yardıma ihtiyacı olan insanlara koşmak gerekiyor. Sivil toplum kuruşlarında yer alırken bunları gözetmek gerekiyor. Bilgilerinizi, tecrübelerinizi paylaşırsanız sizi güçlü kılar. Eğitim hayatında araştırmacı olmak, yeni diller öğrenmek lazım. Bunların hepsi kıymetli. 'Türkiye Yüzyılı'ndaki en büyük gücümüz gençliğimiz. Gençlerin gücü bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten gençlere çok önem veriyor, gençlerin gelişmesi için bize her türlü desteği sağlıyor. Sporda da inanılmaz yatırımlar yaptık, spor tesisi devrimi gerçekleştirdik. Bizim faaliyetlerimize katılın. Birlikte güçlü olacağımıza inanıyoruz. Enerjinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Sizi başkalarının yönetmesine izin vermeyin. Anne ve babanızı çok sevin, onlara 'of' bile demeyin. Biz, sizlere güveniyoruz, inanıyoruz."

Açılış konuşmasının ardından milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile söyleşiye katılan Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya alan ikilinin Türk sporu adına tarihi bir başarı elde ettiğini vurguladı.

Milli atıcıların, Türk sporunun tanıtımına önemli katkı sağladığını dile getiren Bak, "Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşacaklarına inanıyoruz." dedi.

Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki pozunun viral olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Onun doğal bir hareketini insanlar, müthiş bir şekilde kabullendi. Orada estetik ve öz güven vardı. Teknolojik aletlerin yanında hedefe kilitlenmiş bir sporcunun portresi dikkatlerini çekti." diye konuştu.

Milli atıcılar, gençlerle tecrübelerini paylaştı

Türkiye'ye olimpiyatlarda atıcılık branşında ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, programda gençlerin sorularını yanıtladı.

Şevval İlayda, kimi idol aldığıyla ilgili soruya, "Benim bugüne kadar hiç idolüm olmadı. Hep kendimle yarıştım. En büyük rakibim hep kendim oldu. Örnek aldığım insanlar tabii ki var. İlkelerini takip ettiğim, söylediklerine uymaya çalıştığım kişi Mustafa Kemal Atatürk." cevabını verdi.

Milli atıcı, gençlere "Korkmayın, korku sizi her şeyden alıkoyacaktır. Tedbirli olun ama korkmayın." tavsiyesinde bulundu. Başarılı sporcuların desteklendiğini vurgulayan Şevval İlayda, atamasının gerçekleştiğini ve bakanlık bünyesinde atıcılık antrenörü olduğunu ifade etti.

Atıcılık branşını çok sevdiğinin altını çizen milli sporcu, "Her gün iyi ki atıcı olmuşum diyorum. Şu an hayatımda neye sahipsem atıcılığa borçluyum." dedi.

Yusuf Dikeç ise olimpiyat madalyasından sonra sorumluluklarının arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu madalyadan sonra kendimizi mutlu hissediyoruz ama sırtımızdaki yükün biraz daha ağırlaştığını da hissediyoruz. O yüzden attığımız adımlarda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem asker hem de sporcu olarak devam ettim. Bir de Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi okudum. Gençler hedefiniz, hayalleriniz büyük olsun, asla sınırlandırmayın. Ama çok çalışmanız lazım. İnatçı olmasaydım Avrupa, dünya şampiyonu olduktan sonra bu sporu bırakabilirdim. Beşinci olimpiyatta ancak olimpiyat madalyası alabildim ve 51 yaşındayım. Hedeflerinize varmak için var gücünüzle çalışın."

"Yusuf Dikeç stili"nin dünyada yankı bulmasıyla ilgili milli atıcı, "Bu, o ana ilişkin bir duruş değil. Yıllardır yapmış olduğum atış pozisyonum. Olimpiyat ruhuna en uygun davranış olarak gördükleri için bu kadar kabul gördüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından gençlerle fotoğraf çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, daha sonra salon dışında hazırlanan alanda lazer silahla atış yaptı. Bakan Bak, Yusuf ve Şevval İlayda, basın mensuplarına "Yusuf Dikeç pozu" da verdi.