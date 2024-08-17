Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

17.08.2024 21:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ay-yıldızlı ekip için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Sofya'da oynanan finalinde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarısı, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Kazanılan şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'na bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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