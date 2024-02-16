Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı olan milli sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı olan milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda başarılı olan milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş ve bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti. Bakan Bak, milli sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

16.02.2024 22:11
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş ile bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuları kutlayarak, "Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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