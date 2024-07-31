Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas liderinin suikastını lanetledi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas liderinin suikastını lanetledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı lanetleyerek, Filistin halkına başsağlığı diledi. Bakan Bak, İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını kınadığını belirtti.

31.07.2024 12:16
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı lanetleyerek, Filistin halkına başsağlığı diledi.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in özgürlük davasının öncülerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin bu sabah Tahran'da şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. israil'in bu insanlık dışı, haince saldırısını lanetliyor, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bak'ın, protesto olarak İsrail'in baş harfini küçük yazdığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hamas liderinin suikastını lanetledi - Son Dakika

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