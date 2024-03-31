Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.

Bornova Hitabspor, Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.