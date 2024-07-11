Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla Kastamonu'da kamp yaparken bir araya geldi. Bakan Bak, milli sporcuların çalışmalarını izleyerek olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve sporculara desteklerini iletti.

11.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcularla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Bakan Bak, olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Milli sporculara Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çok güvendiğini vurgulayan Bak, "Paris'te sizlerle birlikte olacağız. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi mutlu edecek güzel sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Sporcular da Bakan Osman Aşkın Bak'a verdiği destek ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Milli takım antrenörleriyle de bir araya gelen Bak, sohbetin ardından milli sporcuların antrenmanlarını izledi.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Sezer Huysuz, Şeref Eroğlu, Kastamonu, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:27:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli güreşçiler ve judocularla kamp yaptıkları Kastamonu'da bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement