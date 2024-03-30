Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sıla Medine Kavurat\'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam: Hiç kimse vatandaşın alın teriyle kazandığı paraya çökemeyecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.