Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Avrupa Şampiyonluğu İçin Kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü Avrupa Şampiyonluğu İçin Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Taha Akgül\'ü Avrupa Şampiyonluğu İçin Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti. Bakan Bak, Akgül'ün 11. kez Avrupa şampiyonu olmasının gurur verici olduğunu belirterek, başarıda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

18.02.2024 21:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, serbest stil 125 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Taha Akgül'ü, yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum. 11. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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