Gençlik ve Spor Müdürü Kaza Geçirdi
Gençlik ve Spor Müdürü Kaza Geçirdi

Gençlik ve Spor Müdürü Kaza Geçirdi
17.05.2026 20:00
Aydın'da hafif ticari aracın çarptığı Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralandı.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz, geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hükümet Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. M.K.D. yönetimindeki 09 AGT 958 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaparken arkasında bulunan Yenipazar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz'a çarptı. Durmaz, çarpmanın etkisiyle yere düşüp, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşerken başını kaldırıma çarptığı belirlene Durmaz, ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Durmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafif ticari araç sürücüsü M.K.D.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Müdürü Kaza Geçirdi
