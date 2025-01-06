Genco Erkal Anısına Müzikal Gösteri Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genco Erkal Anısına Müzikal Gösteri Hazırlığı

Tülay Günal ve Yiğit Özatalay, Genco Erkal’ın tiyatro mirasını yaşatacak bir müzikal gösteri için hazırlık yapıyor. İstanbul'da düzenlenecek gösteri, Erkal’ın uyarlamalarını içerecek ve büyük ustanın sanat anlayışına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayacak.

06.01.2025 11:33  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: HİLAL SOLMAZ

(İSTANBUL) - Oyuncu Tülay Günal ve besteci-müzisyen Yiğit Özatalay, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın mirasını müzikalle sahneye taşıyor. Müzikalin yönetmeni ve oyuncusu Tülay Günal, Genco Erkal'ın anısına sahip çıktığını belirterek "Sahip çıkacağız politik tiyatro anlayışına, onun yolundan ilerleyeceğiz ve üstüne ne ekleyebiliriz, önemli olan bu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, yakın zamanda haytını kaybeden Türk tiyatrosunun önemli ismi Genco Erkal anısına, "Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco" başlıklı özel bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Genco Erkal anısına 21 Şubat'ta düzenlenecek müzikli gösteri öncesi gerçekleştirilen söyleşi, büyük ustanın sanat mirasına ışık tutmayı amaçlıyor.

Söyleşiye katılan oyuncu Tülay Günal ve besteci-müzisyen Yiğit Özatalay, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Tülay Günal, Genco Erkal'ın tiyatroya kattığı değerleri vurgularken, onun izinden giderek uyarladığı oyunlar üzerine bir metin hazırladığını belirtti. Günal, Genco Erkal'ın tiyatro sanatını taklit etmek yerine onun mirası üzerine yenilikler eklemeyi teşvik ettiğini ifade etti. Ayrıca, Erkal'ın çalışkanlık, bilgi ve politik tiyatro anlayışından çok şey öğrendiğini, bu değerleri sahnede yaşatacaklarını belirten Günal, "Sahip çıkacağız politik tiyatro anlayışına, onun yolundan ilerleyeceğiz ve üstüne ne ekleyebiliriz, önemli olan bu" dedi.

Günal, 21 Şubat'ta Dostlar Tiyatrosu ekibiyle sahneleyecekleri müzikli gösterinin de Genco Erkal'ın uyarlamaları üzerine şekillendiğini ve bu gösteride eski Dostlar Tiyatrosu ekibinin tüm katkılarıyla bir kadro oluşturduklarını sözlerine ekledi. "İlk yönetmenlik deneyimim çok heyecan verici. Şu an her şey yolunda gidiyor ve başarıyla tamamlamayı umuyorum" ifadesini kullandı.

Gösterinin prova aşamasında olduklarını belirten Yiğit Özatalay ise gösterinin müzikleriyle ilgili bilgi verdi. Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Kurt Weill, Hasan Yükselir gibi önemli bestecilerin eserlerinden bir kolajın seslendirileceğini belirten Özatalay, aynı zamanda Genco Erkal'ın uyarlamalarını kullanarak yenilikler ekleyeceklerini söyledi. Özatalay, "Genco Erkal'ı kaybedeli beş ay oldu, onun yokluğunu hep hissediyoruz ve sürekli anmak istiyoruz" dedi.

Gösteri, dört müzisyen ve iki oyuncudan oluşan bir kadroyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelenecek. Bu müzikli gösteri, Genco Erkal'ın tiyatro anlayışını yaşatmayı ve onun izinden gitmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Tülay Günal, Genco Erkal, İstanbul, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genco Erkal Anısına Müzikal Gösteri Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
10:47 AK Partili Mehmet Metiner’den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
10:46 Başkent Ankara’da ’’İnsanlık ölmüş’’ dedirten görüntü Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:29 Ferdi Tayfur’un mezarına ziyaretçi akını Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 12:19:07. #1.13#
SON DAKİKA: Genco Erkal Anısına Müzikal Gösteri Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.