Genco Erkal Anısına Müzikal Gösteri Hazırlığı

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HABER: HİLAL SOLMAZ

(İSTANBUL) - Oyuncu Tülay Günal ve besteci-müzisyen Yiğit Özatalay, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın mirasını müzikalle sahneye taşıyor. Müzikalin yönetmeni ve oyuncusu Tülay Günal, Genco Erkal'ın anısına sahip çıktığını belirterek "Sahip çıkacağız politik tiyatro anlayışına, onun yolundan ilerleyeceğiz ve üstüne ne ekleyebiliriz, önemli olan bu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, yakın zamanda haytını kaybeden Türk tiyatrosunun önemli ismi Genco Erkal anısına, "Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco" başlıklı özel bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Genco Erkal anısına 21 Şubat'ta düzenlenecek müzikli gösteri öncesi gerçekleştirilen söyleşi, büyük ustanın sanat mirasına ışık tutmayı amaçlıyor.

Söyleşiye katılan oyuncu Tülay Günal ve besteci-müzisyen Yiğit Özatalay, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Tülay Günal, Genco Erkal'ın tiyatroya kattığı değerleri vurgularken, onun izinden giderek uyarladığı oyunlar üzerine bir metin hazırladığını belirtti. Günal, Genco Erkal'ın tiyatro sanatını taklit etmek yerine onun mirası üzerine yenilikler eklemeyi teşvik ettiğini ifade etti. Ayrıca, Erkal'ın çalışkanlık, bilgi ve politik tiyatro anlayışından çok şey öğrendiğini, bu değerleri sahnede yaşatacaklarını belirten Günal, "Sahip çıkacağız politik tiyatro anlayışına, onun yolundan ilerleyeceğiz ve üstüne ne ekleyebiliriz, önemli olan bu" dedi.

Günal, 21 Şubat'ta Dostlar Tiyatrosu ekibiyle sahneleyecekleri müzikli gösterinin de Genco Erkal'ın uyarlamaları üzerine şekillendiğini ve bu gösteride eski Dostlar Tiyatrosu ekibinin tüm katkılarıyla bir kadro oluşturduklarını sözlerine ekledi. "İlk yönetmenlik deneyimim çok heyecan verici. Şu an her şey yolunda gidiyor ve başarıyla tamamlamayı umuyorum" ifadesini kullandı.

Gösterinin prova aşamasında olduklarını belirten Yiğit Özatalay ise gösterinin müzikleriyle ilgili bilgi verdi. Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Kurt Weill, Hasan Yükselir gibi önemli bestecilerin eserlerinden bir kolajın seslendirileceğini belirten Özatalay, aynı zamanda Genco Erkal'ın uyarlamalarını kullanarak yenilikler ekleyeceklerini söyledi. Özatalay, "Genco Erkal'ı kaybedeli beş ay oldu, onun yokluğunu hep hissediyoruz ve sürekli anmak istiyoruz" dedi.

Gösteri, dört müzisyen ve iki oyuncudan oluşan bir kadroyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelenecek. Bu müzikli gösteri, Genco Erkal'ın tiyatro anlayışını yaşatmayı ve onun izinden gitmeyi hedefliyor.