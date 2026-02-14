Genelkurmay Başkanı ASELSAN\'ı Ziyaret Etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti ve ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu.
