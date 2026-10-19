Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransa'da Mandon ile ikili görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransa'da Mandon ile ikili görüşme gerçekleştirdi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa'ya resmi davetli olarak gitti ve askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, tören sonrasında Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile bir araya geldi.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun resmi davetli olarak gittiği Fransa'da askeri törenle karşılandığı belirtildi.

Törenin ardından Bayraktaroğlu'nun Mandon ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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