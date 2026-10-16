Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından duyurulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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