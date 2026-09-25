Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke\'deki toplantı için Suudi Arabistan\'a gidiyor

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke'deki toplantı için Suudi Arabistan'a gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bugün Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Ortak Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek" denildi.
Kaynak: ANKA
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