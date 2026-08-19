Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Umman ile Görüştü
Org. Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi ile ikili ilişkileri görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Raisi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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