Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Umman ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Raisi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.