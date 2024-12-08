Genelkurmay Başkanı Gürak'tan NATO ile Suriye Görüşmesi

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(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri X hesabından yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.