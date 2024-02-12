GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundu

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan\'da görüşmelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

12.02.2024 18:28
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

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