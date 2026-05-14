Gent Üniversitesi, İsrailli Projelerden Çekiliyor

14.05.2026 14:23
Belçika'nın Gent Üniversitesi, 5 tartışmalı İsrailli araştırma projesinden çekileceğini açıkladı.

Belçika'daki Gent Üniversitesi (UGent) Rektörü Petra de Sutter, İsrailli ortakların yer aldığı 5 tartışmalı araştırma projesinden daha çekileceklerini açıkladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, de Sutter, üniversitenin 2024'te başlattığı İsrailli üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliklerini kesme sürecinin geciktiğine yönelik eleştirilerin artması üzerine UGent Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

De Sutter, kurulun İsrailli ortakların bulunduğu, Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programı kapsamındaki 5 tartışmalı projeden eş zamanlı olarak çekilme sürecini işleme koyacağını aktardı.

Üniversitenin "OSTEONET" adlı projeden daha önce aynı sebeple çekildiğini hatırlatan de Sutter, bu örneğin "sözleşmeleri tek taraflı olarak feshetmeden veya ağır tazminat talepleriyle karşı karşıya kalma riski olmadan projelerden çekilmenin" mümkün olduğunu gösterdiğini ifade etti.

De Sutter, UGent'in İsrailli kuruluşlara karşı aldığı kararlar nedeniyle bazı uluslararası ortakların üniversiteyle yürütülen projelerden ayrıldığını belirtti.

Yerel medyadaki haberlere göre, UGent, bazı İsrailli ortakların "ciddi insan hakları ihlallerine bulaşmamış" olduğunu öne sürerek bu kuruluşların bulunduğu 5 farklı projenin ise sürdürülmesini planlıyor.

Ayrıca, üniversitenin projelerden çekilme kararının uygulanmasının uzun sürdüğü ve İsrailli kuruluşların bulunduğu 3 projenin çekilme süreci tamamlanmadan sona ereceği kaydediliyor.

UGent, Mayıs 2024'te insan hakları politikaları ve "çift kullanım" (dual-use) araştırmaları açısından olumsuz değerlendirilen İsrailli ortaklarla mevcut işbirliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Üniversite 28 Mart'ta bu doğrultuda, İsrailli bir ortakla işbirliğine ilişkin endişeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) destekli "OSTEONET" araştırma projesinden çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

