Gerasimov: 12 Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

15.02.2026 17:14
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'da 12 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, şubat başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek, "200 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'u, grubun Komutanı Valeriy Solodçuk cephedeki durumla ilgili bilgilendirdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, sert kış koşullarına rağmen şubatın ilk haftasında 12 yerleşim yerini kurtardı. 200 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." ifadesini kullandı.

En şiddetli çatışmaların merkez askeri grubunun sorumluluğundaki alanda yaşandığına dikkati çeken Gerasimov, Kuzey grubu birliklerinin Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Gerasimov, Güney grubu birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini, Doğu ve Dnepr gruplarına bağlı birliklerin de Zaporijya bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, onlara bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

