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'GERÇEĞİ, OĞLUM ŞİKAYET EDİNCE ANLADIM'

Bursa'da husumetli olduğu oğlunun ihbarı üzerine evinde yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulunan Ali E. (73), polisteki ifadesinde, "Biz bunu 25 yıl önce ahırların yıkımını gerçekleştirirken tesadüfen bulduk. Bomba olduğunu anlamadık. O dönem bilgi verdiğimiz polis bize, 'Kuyuya atın' dedi. Kuyu bulamadığımız için biz de sakladık. Bir arkadaşım bunu ceviz kırmakta kullanmak istedi. Sonrasında oğlum bunu, süs eşyası olarak evine getirdi. Geçenlerde oğlum bunu getirip evin deposuna koymuş. Aramızda gerginlik çıkınca da polise ihbarda bulundu. İyi ki evimizde patlamadı. Gerçeği, tartıştığım oğlum beni şikayet edince anladım" dedi.

Ali E., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.