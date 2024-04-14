Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın mazbatasını aldı

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Batman'da AK Parti'den Gercüş Belediye Başkanı seçilen Gündüz Günaydın, mazbatasını aldı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gamze Göztepe Sunca'dan mazbatasını alan Günaydın, beraberinde AK Parti İlçe yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri ile Gercüş Belediyesine geçti.

Belediye binası girişinde vatandaşlara hitap eden Günaydın, seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Bu göreve ikinci kez layık görülmenin onurunu yaşadığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Bunun sorumluluğunuzu biliyoruz. Halkımızın beklentilerinin farkındayız. Gece gündüz çalışmaya devam ederek, beklentilerin karşılanması için mücadele edeceğiz ve ilçemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Hayallerimiz, hedeflerimiz var. Uzunca da bir yolumuz var. Bu kapıdan ilk günkü heyecanla tekrar giriyoruz."