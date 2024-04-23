Gercüş\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gercüş Yatılı Bölge Orta Okulu bahçesinde devam eden törende, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.