Gercüş'te Atatürk Anma Töreni

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Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi yapıldı.

Programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.