Batman'ın Gercüş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Öztaş ve eşi Hilal Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, ilçe merkezinde toplanarak belirlenen güzergahta pedal çevirdi.
Son Dakika › Güncel › Gercüş'te Bisiklet Turu Etkinliği - Son Dakika
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