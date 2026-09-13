Gerede\'de 36 yıldır kolonya üreten Zeki Sür, çırak bulamıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zeki Sür, yıllar önce merakla başladığı kolonya üretimini 36 yıldır devam ettiriyor.

Kendi çabalarıyla öğrendiği kolonya üretimini yıllar içerisinde edindiği tecrübeyle geliştiren Sür, belirli formüller ve hassas ölçümlerle ortaya çıkardığı kolonyaları ilçe sakinlerine, bakkallara, marketlere ve dinlenme tesislerine satıyor.

Kolonya üreticisi Zeki Sür, AA muhabirine, 1990 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaretler sırasında kolonya ve esans satıcılarına ilgi duymaya başladığını söyledi.

Bu işi yıllardır zevkle yaptığını dile getiren Sür, "İlk başlama işime tamamen merak konusu. İstanbul'a gittiğim zaman kolonya, esans satıcılarından ilgi duyarak kendi kendimi yetiştirdim. Bir ustam yok, tamamen severek ve merak ederek başladım." dedi.

Gerede'de kendisinden başka kolonya imalatçısı kalmadığını belirten Zeki Sür, bu değerli zanaatın bitmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Mesleği devredecek yeni ustalar yetiştirmek istediğini ancak çırak bulmakta zorlandığını anlatan Sür, "Gerede'de benden başka imalatçı yok. Meslek ölmesin diye bir çırak yetiştirdim ama o da yurt dışına çalışmaya gidecek. Tam verimli olacağı zaman ayrılmak zorunda kalacak." diye konuştu.

Sür, ham maddeyi İstanbul'dan temin edip dükkanında özel formüllerle üretim yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşimizi imalatçı olarak yapıyoruz. Kolonya yapımı tamamen formüle dayanır. Hangi kolonyayı üreteceksek ona uygun esansı kullanarak ürünün ismini belirleriz. Örneğin ardıç kolonyası yaparken ardıç esansı kullanırız. Ürettiğimiz kolonyaları bakkallara, istasyonlara ve halkımıza ulaştırıyoruz. İlk defa alan müşterilerimiz zamanla ürünü benimseyip yeniden sipariş veriyorlar."