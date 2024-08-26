Gerede'de kadın çocuğu otomobiliyle ezdi, ev hapsi verildi - Son Dakika
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Gerede'de kadın çocuğu otomobiliyle ezdi, ev hapsi verildi

Gerede\'de kadın çocuğu otomobiliyle ezdi, ev hapsi verildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. isimli çocuğu otomobiliyle ezdi. Çocuk tedavi edildikten sonra taburcu olurken, kadına ev hapsi verildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

26.08.2024 17:16
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BOLU'nun Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğu otomobiliyle ezdi, yaşananlar kameraya yansıdı. Çocuk, tedavisi sonrası taburcu olurken, G.M.U.'ya ev hapsi verildi.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürdüğü sırada gördü. Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürerken, S.E.Y.'ye çarpıp üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.'nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan G.M.U.'ya sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

HABER: Oğuzhan EKE/GEREDE(Bolu), -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gerede'de kadın çocuğu otomobiliyle ezdi, ev hapsi verildi - Son Dakika

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