Gerede'de Kayak Pistlerine Araç Girişi Yasaklandı

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Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı.

Gerede Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Arkut Dağı'nda yer alan merkezdeki yarış pistlerinde ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, pistlerin korunması amacıyla bölgeye off-road ve ATV gibi her türlü araç girişinin yasaklandığı kaydedildi.

Merkezde, Dünya Kayak Federasyonu ve Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet takvimlerinde bulunan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, FIS Kayaklı Koşu Müsabakaları ile Avrupa ve Balkan şampiyonaları gerçekleştiriliyor.