Gerede\'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde 2 otomobil ile otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gerede- Karabük kara yolunun Kul Gölü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.K. yönetimindeki 34 DJN 748 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 51 HK 277 plakalı otobüs ve E.E. yönetimindeki 54 AID 427 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan S.E. ile E.E. yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.