Gerges: İsrail'in İşgali Orta Doğu'nun Temel Sorunu - Son Dakika
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Gerges: İsrail'in İşgali Orta Doğu'nun Temel Sorunu

Gerges: İsrail\'in İşgali Orta Doğu\'nun Temel Sorunu

LSE Profesörü Gerges, İsrail'in 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini ve bu durumun çözüm beklediğini vurguladı.

07.12.2024 11:51
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Londra Ekonomi Okulu (LSE) Uluslararası İlişkiler Profesörü Fawaz A. Gerges, İsrail'in, son 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini belirterek Orta Doğu'daki en büyük sorunlardan birinin, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikaları olduğunu ifade etti.

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlediği "TRT World Forum" etkinliğine katılan LSE Uluslararası İlişkiler Profesörü Gerges, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının küresel ve yerel etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, son 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini ve Filistinlilerin topraklarını çaldığını vurgulayan Gerges, İsrail'in Filistin'in kendi kaderini belirleme hakkını reddettiğini söyledi.

Profesör Gerges, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikalarının Orta Doğu'nun en büyük sorunlarından biri olduğunu kaydederek Filistinlilere kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanınmasının, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağının altını çizdi.

UCM'nin Netanyahu kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin açıklamalarda bulunan Gerges, bu kararı "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Fawaz A. Gerges, İsrail'in Filistinli, Suriyeli ve Lübnanlı sivillerin ölümünden dolayı ilk kez sorumlu tutulduğunu vurgulayarak bu kararın, İsrail'in "cezasızlık kalkanını" kırdığını ifade etti.

İsrail'in ilk kez hesap vermek zorunda kalacağı bir süreçle karşı karşıya olduğunu kaydeden Gerges, "Daha önce İsrail her türlü suçu işleyip cezasız kalabiliyordu ancak UCM, hiç kimsenin, ABD tarafından en çok şımartılan İsrail'in bile hukukun üstünde olmadığı mesajını net bir şekilde vermiş oldu." dedi.

ABD'nin İsrail'e desteği

Profesör Gerges, ABD'nin İsrail'e sağladığı desteğe işaret ederek "ABD, 7 Ekim'den (2023) bu yana İsrail'in savaşını besliyor." dedi.

ABD'nin bu zamana kadar İsrail'e 18 milyar dolar tutarında silah ve mühimmat sağladığını ifade eden Gerges, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de dahil olmak üzere birçok uluslararası kurumda İsrail'e "kalkan" olduğunu söyledi.

Gerges, ABD'nin İsrail'i korumak amacıyla BMGK'de defalarca veto hakkını kullandığını belirterek ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını düzenleyebilmesi için istihbarat desteği sağladığını da ileri sürdü.

ABD'nin artık "tarafsız bir arabulucu" gibi davranmadığını dile getiren Gerges, "ABD, İsrail'in Gazze'deki savaşında suç ortağıdır. Bu sadece İsrail'in savaşı değil, İsrail'in olduğu kadar (Joe) Biden'ın da savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Ateşkesi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail'deki televizyon kanallarına verdiği mülakattaki konuşmasına işaret eden Gerges, Netanyahu'nun Lübnan'daki ateşkesin, savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini belirtmesinin, savaşı bitirmek istemediği anlamına geldiği şeklinde yorumladı.

Profesör Gerges, İsrail'in Lübnan ateşkesini 20'den fazla kez ihlal ettiğini kaydederek İsrail'in yapmaya çalıştığının, Lübnan'a karşı "tek taraflı bir eylem modeli" yaratmak olduğunu belirtti.

İsrail için savaşın devam ettiğini söyleyen Gerges, İsrail'in eskisi kadar yoğun olmasa da farklı yöntemlerle saldırılarına devam edeceğini dile getirdi.

Gerges, ABD'nin, "İsrail'e yönelik tehditlerin var olduğunu düşünüyorsanız, Lübnan'a karşı tek taraflı saldırılar düzenleyebilirsiniz." şeklinde İsrail'e gizli bir taahhüt vermiş gibi gözüktüğü yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gerges: İsrail'in İşgali Orta Doğu'nun Temel Sorunu - Son Dakika

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