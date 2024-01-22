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Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, E.K'nin kullandığı hafif ticari araç geri manevra yaparken Muazzez Yanbaşlı'ya çarptı. Aracın altında kalan Yanbaşlı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü E.K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti
22.01.2024 - 17:31,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, geri manevra yapan aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

E.K'nin (31) kullandığı 06 CIS 956 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi 139 Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Muazzez Yanbaşlı'ya (71) çarptı.

Aracın altında kalan Yanbaşlı, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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