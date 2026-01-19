Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Belediye İşçilerine Sürpriz Ziyaret

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İstasyon Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, soğuk havada çalışan belediye işçilerine çay ikram etti.

Sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmasından bir işçinin paylaşımını gördüğünü belirten Zencirci, termoslarla çay götürüp işçilere ikram etti.

Zencirci, "Sabah saatlerinde bir işçimizin paylaşımını gördüm. İşçilerimiz ateş yakıp bir yandan ısınıyor, diğer yandan yol güzergahındaki buzun çözülmesini bekliyorlarmış. Termoslarımızı aldık hem saha incelememizi yaptık, hem de emekçi arkadaşlarımıza çay ikram ettik. Emekleri ve özverileri için teşekkürlerimi sunuyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.