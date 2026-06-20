Germencik Belediyesi'nden Engelli Bireylerin Ailelerine Özel Gezi Programı

(AYDIN)- Germencik Belediyesi, engelli bireylerin ailelerinden gelen talep üzerine Muğla, Ula, Akyaka ve Köyceğiz'i kapsayan gezi programı düzenledi. GESA personelinin eşlik ettiği etkinlikte aileler, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Germencik Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine yönelik özel bir gezi programı düzenledi. Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekiplerinin gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde ailelerden gelen talep üzerine hazırlanan program kapsamında katılımcılar; Muğla, Ula, Akyaka ve Köyceğiz'i ziyaret etti. GESA personelinin de eşlik ettiği geziye katılan aileler, günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşarak keyifli bir gün geçirdi.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK HAYATA DOKUNMAKTIR"

Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını belirterek, vatandaşların hayatına dokunan çalışmaların en az diğer hizmetler kadar önemli olduğunu söyledi. Başkan Zencirci, "GESA ekiplerimizin hane ziyaretlerinde ailelerimizden gelen bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık. Evlatlarına yıllardır sevgiyle, sabırla ve fedakarlıkla bakan ailelerimizin bir nebze olsun nefes alabilmesi, güzel anılar biriktirebilmesi bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki mutluluğu görmek, yaptığımız hizmetlerin en değerli karşılığıdır. Germencik Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında yanlarında olmaya, engelleri sevgiyle ve dayanışmayla aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gezi boyunca Akyaka'nın doğal güzelliklerini ve Köyceğiz'in atmosferini keşfetme fırsatı bulan aileler, Germencik Belediyesi ve Başkan Burak Zencirci'ye teşekkür etti.