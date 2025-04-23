Germencik'te 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Çocuklara Devredildi

(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti. Koltuğun gelecekteki sahiplerini ağırladıklarını belirten Zencirci, "Bugünümüzün ışıl ışıl güzellikleri, geleceğimizin gerçek sahipleri olan çok özel misafirlerimiz teşrifleriyle belediyemize büyük bir onur bahşetti, günün tüm yorgunluğunu aldı götürdü" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Germencik Belediye Başkanlığı koltuğunu çocuklar devraldı. Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi makamında ziyaret eden minikler, görevi devralarak talimatlarını ilettiler.

"Koltuklarımızın gelecekteki sahipleri ağırladık"

Çocukların her zaman emrinde olduklarını belirten Zencirci, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız öncesinde koltuklarımızın gelecekteki sahipleri belediye başkan ve başkan yardımcılarımızı ağırladık. Germencik Belediye Başkanımız Sayın Efe Özkul, başkan yardımcılarımız Sayın Öykü Nisa Erdoğan ve Sayın Ada Hasbi'den en kısa sürede yerine getireceğimize dair talimatlarımızı aldık. Kıymetli başkanlarım her daim emrinizdeyiz" dedi.

"Talimatlarını yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız"

İlkokul çocuklarının ardından ziyarete gelen ana okulu öğrencisi minikler Germencik Belediyesi'nde koltuğa geçti. Başkan Zencirci, miniklerin de talimatlarını dinleyerek, isteklerini yerine getirmek için söz verdi. Başkan Zencirci, "Bugünümüzün ışıl ışıl güzellikleri, geleceğimizin gerçek sahipleri olan çok özel misafirlerimiz teşrifleriyle belediyemize büyük bir onur bahşetti, günün tüm yorgunluğunu aldı götürdü. Germencik Belediye Başkanımız Sayın Uğur Kayra Kartallı ile beraberindeki başkan yardımcılarımız Sayın Aydan Kocabaş, Sayın Öykü Yüksel, Sayın Esila Asel Öztürk ve Sayın Asel Tezbaşaran koltuklarına oturarak talimatlarını verdiler. Emir ve talimatlarını yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda çocuklara hediye takdim eden Zencirci, verdikleri talimatların takibini sağlamak için çocuklardan belediyeyi ziyaret etmeleri konusunda ricada bulundu.